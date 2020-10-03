Командування Повітряних сил ЗСУ заперечує заяву Кучера про ймовірну причину катастрофи «Ан-26»

Командування Повітряних сил Збройних сил України заперечує заяву голови Харківської обласної державної адміністрації про ймовірну причину катастрофи «Ан-26».

«Хоч на ефір пан Кучер не прийшов, у прямому включені він ганебно перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних Сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш. Брехня і маніпуляція!» – переконують в Повітряних силах.

Увечері 2 жовтня в ефірі Кучер звернувся до командувача Повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова і заявив: «Ви сказали з приводу свого сина, який перебував на другому борту (борт, який приземлився першим – ред.). Це те, про що я говорю, що пріоритет посадки був даний другому борту, який був справний. Ви це підтвердили, я собі ніколи не дозволяв публічно до цієї розмови озвучувати цю історію, хоча я знав про все».

За його словами, він «просто констатував факт», що на другому борту був син Дроздова.

Сам командувач Повітріяних сил заявив: «Літак, який знаходився на посадці у віддаленні 4 кілометрів, і другий, який був на траверзі, і ще повинен пролетіти по прямій близько 6 кілометрів, щоб виконати розворот і зайти на посадку, то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів. Ніякої вказівки керівнику польотів я не робив».

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині: