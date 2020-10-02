Катастрофа «Ан-26»: ДБР ініціює перевірку всіх літаків «Антонова», які є на озброєнні ЗСУ

Державне бюро розслідувань України ініціює перевірку всіх літаків «Антонова», які є на озброєнні Збройних сил України.

«Крім того, слідчими ініційовано проведення перевірок з аналогічних питань, які стосуються усіх літаків виробництва ДП «Антонов» та які на цей час перебувають на озброєнні у Збройних силах України, починаючи із 1991 року і дотепер», – заявили в ДБР.

У бюро наголосили, що ініціювали проведення аудиторами Державної аудиторської служби України перевірок у командуванні Повітряних сил ЗС України, військовій частині А4104, Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба, ПАТ «МОТОР СІЧ», ДП «Завод 410 ЦА», ДП «АНТОНОВ» з питань витрачання державних коштів на утримання, обслуговування, ремонт, модернізацію, проведення регламентних робіт, а також організацію проведення навчальних польотів літака «Ан-26», що зазнав катастрофи

У відомстві зазначили, що сьогодні почали процедуру видачі тіл загиблих для поховання.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині: