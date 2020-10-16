Курсант, який вижив після падіння Ан-26, продовжить навчання в університеті – «АрміяІнформ»

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В’ячеслав Золочевський планує продовжити навчання після повернення з лікарні. Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони «АрміяІнформ».

За повідомленням, начальник ХНУПС Олександр Турінський передав хлопцю медаль «За військову службу Україні», якою його 6 жовтня нагородив президент Володимир Зеленський.

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«Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраним фахом. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму», – сказав Золочевський в коментарі «АрміїІнформ».

Він подякував лікарям і всім, хто переймався його здоров’ям та підтримував його родину.

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В’ячеслав Золочевський – єдиний вцілілий в авіакатастрофі військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва 25 вересня.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 осіб – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. 25 із них загинули на місці, ще один помер згодом у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.