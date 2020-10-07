На Львівщині поховали 22-річного  курсанта Ростислава Булія

У селі Торчиновичі Старосамбірського району Львівської області поховали 22-річного курсанта Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Ростислава Булія. Він загинув 25 вересня в авіакатастрофі військово-транспортного літака Ан-26Ш, який впав неподалік Чугуєва на Харківщині.

Прощались із Ростиславом Булієм у його рідному селі Торчиновичі батьки, родичі, однокласники та вчителі.

Односельці говорили, що Ростислав Булій із дитинства мріяв літати. Він бу дуже чуйним, добрим, скромним. Хлопець не ділився своїми планами, що хоче пов’язати долю з авіацією, стати військовим льотчиком. Спершу навчався у Самбірському коледжі.

3 серпня, на свій день народження, Ростислав приїжджав додому. Тоді його більшість односельців бачила востаннє.

Після трагедії літака були проведені дослідження ДНК. Опісля результату тіло загиблого віддали батькам для поховання.

6 жовтня відбулася церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 курсантами у Харкові. Їх вшанували хвилиною мовчання. Опісля тіла 25 курсантів і офіцерів доправили у рідні міста та села.

Ще одного загиблого – курсанта Віталія Вільхового – поховали на Львівщині 30 вересня. Йому не потрібно було проводити ДНК. Він вижив в авіакастрофі, але помер 26 вересня. Опіки тіла були несумісні з життям. Його рідні приїхали провести в останній путь і Ростислава Булія.

25 вересня на борту літка АН-26 було 27 людей: 7 членів екіпажу та 20 курсантів. Унаслідок авіакатастрофи вижив лише один з курсантів.