Компенсації сім’ям жертв катастрофи Ан-26 виплачуватимуть після 15 жовтня – Уруський

Уряд розпочне виплачувати компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом після 15 жовтня, повідомив у фейсбуці віцепрем’єр-міністр, голова державної комісії щодо з’ясування причин та обставин катастрофи літака Олег Уруський.

«Міністерство оборони України завершить власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Після чого матеріали будуть передані у військові комісаріати і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується початок процесу виплат компенсацій сім'ям загиблих», – написав Уруський.

Раніше у Міноборони заявили, що загальний розмір допомоги складає 1 576 500 грн., і допомога буде розподілена рівними частками на всіх осіб, які мають таке право.

Уруський додав: хоча урядова комісія з розслідування причин катастрофи ще продовжує свою роботу, наразі відомо, що у літака відмовив один з блоків системи управління двигуна, а також були грубі порушення у виконанні та організації польотів.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.