На Чернігівщині попрощалися з трьома загиблими у катастрофі «Ан-26»

На Чернігівщині 7 жовтня попрощалися з трьома військовими, які загинули в авіакатастрофі літака «Ан-26» на Харківщині. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

Сьогодні ховають старшого лейтенанта Олега Козаченка з Городні та двох курсантів – чернігівця Дмитра Донця та Миколу Микитченка з села Журавка Варвинського району.

«Ніякі слова не вгамують біль. Але світлі спогади рідних та друзів про хлопців, про те, якими вони були щирими, справжніми, мужніми, – це продовження їхнього польоту у нашій пам’яті. Президентські відзнаки – медалі «За військову службу Україні» – це шана за їхнє самовіддане служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку», – мовиться у повідомленні глави ОДА.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.

Міноборони має завершити своє розслідування до 12 жовтня. Матеріали рзслідування після цього мають передати до військових комісаріатів і, орієнтовно, після 15 жовтня мають почати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих.