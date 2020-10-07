Встановлена причина нештатної роботи одного з двигунів «Ан-26» – Уруський

За результатами дешифрування бортових самописців літака «Ан-26», який зазнав катастрофи у Харківській області, вдалося відновити політ літака, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський.

«Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по «ИКМ» (вимірювач крутного моменту). Це сталося в наслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом», – зазначив Уруський.

Він зазначив, що урядова комісія з розслідування причини катастрофи продовжує роботу.

Міноборони має завершити своє розслідування до 12 жовтня. Матеріали рзслідування після цього мають передати до військових комісаріатів і, орієнтовно, після 15 жовтня мають почати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.