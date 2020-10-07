На Запоріжжі попрощалися з загиблими в авіакатастрофі курсантами

У Запорізькій області 7 жовтня попрощалися з двома загиблими в авіакатастрофі Ан-26 курсантами – Євгеном Скоробагатьком та Олександром Скочковим. Офіційна церемонія відбулася в будинку офіцерів у Мелітополі.

Провести в останню путь курсантів прийшло кількасот людей, серед яких близькі та рідні загиблих, однокурсники військових, військовослужбовці 25-ї бригади транспортної авіації ЗСУ, мелітопольські ветерани війни на Донбасі та волонтери, керівництво Мелітополя та Запорізької області.

Напередодні тіла загиблих курсантів на Запоріжжя доправили бортом місцевої бригади транспортної авіації ЗСУ. Саме в цьому підрозділі до вступу в університет Повітряних сил імені Кожедуба служив Євген Скоробагатько. Загиблому курсантові 26 років, він родом із села Терпіння Мелітопольського району.

«Був дуже позитивною людиною. Він зі мною вчився. Перевівся (загиблий спершу вчився на пілота, а згодом перевівся на штурманський курс – ред.) і за ці півтори роки, які він був із нами в групі, це була найвеселіша людина, кого я знав. Завжди посміхався», – розповів одногрупник загиблого, курсант університету Повітряних сил імені Кожедуба Владислав Тимошенко.

Іншому загиблому, Олександру Скочкову, було 20 років. Його батько, капітан Повітряних сил ЗСУ Ігор Скочков, служив у 25-й бригаді транспортної авіації ЗСУ та загинув на борту літака Іл-76, збитого російськими гібридними силами поблизу Луганська в червні 2014 року.

«Не вірилося і не хотілося вірити, бо він мріяв стати справжнім професіоналом і спеціалістом. Його прикладом був батько. Він жив цим», – розповів під час прощання курсант університету Повітряних сил імені Кожедуба Микита Сапронов.

Загиблих курсантів поховали з військовими почестями на Новому кладовищі Мелітополя поряд із меморіальним комплексом екіпажу Іл-76, збитого в червні 2014 року.

Увечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.