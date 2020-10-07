«Вони пішли у вічний політ»: Прощання з загиблими у авіакатастрофі Ан-26 курсантами (відео)

Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 курсантами відбулась у Харкові 6 жовтня. Під час прощання в Харкові змінили рух транспорту і перекрили кілька вулиць. Вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих курсантів прибули міністр оборони, командувач Збройних сил і президент України. Після церемонії прощання тіла 25 курсантів та офіцерів доправили у рідні міста і села для проведення похорон. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Авторка: Анна Бровко).