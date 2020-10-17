Міноборони перерахувало перші кошти для виплати компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26

Міністерство оборони України повідомляє, що перерахувало перші кошти для виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, загиблих внаслідок катастрофи літака АН-26Ш у Харківській області.

«Понад 28 мільйонів гривень спрямовано Сухопутнім військам Збройних сил України для розподілу по військкоматах. Наступного тижня військові комісаріати перерахують ці кошти на рахунки одержувачів допомоги», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони уточнили, що наразі рішення про виплати ухвалили щодо 19 загиблих курсантів Харківського Національного університету Повітряних сил.

«На сьогодні продовжує працювати Урядова комісія та триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Результати роботи останньої мають бути подані міністру оборони України до 25 листопада. Рішення про решту виплат буде ухвалене після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи», – повідомили у Міноборони.

Раніше віцепрем’єр-міністр, голова державної комісії щодо з’ясування причин та обставин катастрофи літака Олег Уруський повідомляв, що уряд розпочне виплачувати компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом після 15 жовтня.

Уруський заявляв: хоча урядова комісія з розслідування причин катастрофи ще продовжує свою роботу, наразі відомо, що у літака відмовив один з блоків системи управління двигуна, а також були грубі порушення у виконанні та організації польотів.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.