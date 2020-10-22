Екіпаж літака «Ан-26» нагородили посмертно

21 жовтня сімох членів екіпажу військового літака «Ан-26», який розбився на Харківщині, посмертно нагородили за самовіддане служіння Українському народові та зразкове виконання службового обов’язку медаллю «За зразкову службу Україні».

«Державні нагороди родинам загиблих льотчиків вручив начальник штабу – перший заступник начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба полковник Андрій Бережний. Захід відбувся у приміщенні Чугуївського об’єднаного райвійськкомату», – повідомили у Міноборони.

Після нагородження присутні вшанували пам’ять загиблих у авіакатастрофі військовослужбовців хвилиною мовчання.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.