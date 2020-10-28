Уряд заслухає результати розслідування причин катастрофи Ан-26

Кабінет міністрів на засіданні 28 жовтня ознайомиться з результатами розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області. Як передбачає порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, доповідатиме з цього питання віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Минулого тижня Уруський повідомив, що причини авіакатастрофи «Ан-26» на Харківщині пов’язані із технічними неполадками та людським фактором.
«На технічні неполадки, які мали місце, наклався людський фактор. Плюс серйозні порушення в організації польотів, розробки відповідних нормативних документів, які регламентують здійснення навчальних польотів», – сказав Уруський.
Чиновник тоді додав, що детальніше комісія з розслідування причин катастрофи прозвітує на засіданні Кабміну.
Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, який планує продовжити навчання після одужання.
ДБР повідомляло, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.
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