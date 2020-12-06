Уруський про катастрофу Ан-26: думаю, найближчим часом будуть зроблені висновки правоохоронцями

Віцепрем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю Радіо Свобода припустив, що найближчим часом будуть сформовані висновки правоохоронців стосовно катастрофи Ан-26, у якій загинули понад 20 людей.

«Закінчила роботу, наскільки я знаю, вже технічна комісія Міноборони. Далі слово за правоохоронними органами. Тому що слідство веде ДБР із ГПУ чи Військовою прокуратурою. Я думаю, що найближчим часом вже будуть зроблені висновки правоохоронцями. Вони доведуть до суспільства, хто, за що, яким чином повинен відповідати», – сказав Уруський в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.

Наприкінці жовтня міністр Уруський назвав три головні причини катастрофи: відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів, системні порушення правил виконання польотів та недостатня професійну підготовку екіпажу.