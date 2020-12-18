Падіння АН-26: про підозру повідомили кільком людям, в тому числі командувачу Повітряних сил ЗСУ

Державне бюро розслідувань повідомило про перші підозри через падіння літака АН-26 у вересні цього року. Про це представники бюро заявили на брифінгу 18 грудня.

Як заявив начальник відділу Головного слідчого управління Вадим Приймачок, слідство отримало докази того, що окремі службовці припустилися порушень під час організації масових польотів.

«Нами вручено письмове повідомлення про підозру керівнику польотів військової частини, який у цей день здійснював управління польотами. Повідомлено про підозру командиру вказаної військової частини, який затверджував планову таблицю польотів з порушенням. Також повідомлено про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України, який вчинив недбальство і недбале ставлення до своїх службових обов’язків, що спричинило вказану трагедію», – сказав він.

Читайте також: Уруський про катастрофу Ан-26: думаю, найближчим часом будуть зроблені висновки правоохоронцями

За словами Приймачка, керівництву військової частини повідомили про підозру в порушенні правил польотів або підготовки. Ця санкція передбачає до 15 років ув’язнення. Командувача Повітряних сил підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, яке призвело до тяжких наслідків у військовий період. Така кваліфікація може каратися позбавленням волі на термін від п’яти до семи років.

У ДБР звернули увагу на «систематичний характер» порушень експлуатації літаків.

«Ці порушення були допущені як на стадії підготовки польотів, оскільки були допущені на борт особи, які взагалі там не мали бути, так і на стадії здійснення польоту, коли політ дозволявся з порушенням правил експлуатації літального апарату і правил здійснення польоту», – заявив представник ДБР.

Водночас досудове розслідування ще триває, заявили учасники брифінгу.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов наразі не коментував публічно повідомлення йому про підозру.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.