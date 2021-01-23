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23 січня 2021, Київ 19:53
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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь: не треба лякати нами дітей

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь: не треба лякати нами дітей
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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь: не треба лякати нами дітей

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Тиждень дії мовного закону щодо обслуговування споживачів в Україні – він бачить результат? Сфера послуг перейшла на українську чи нехтує законом? Чи допомагає поліція? Як він оцінює діяльність «мовних рейдів»? Коли штрафуватимуть порушників? Як він реагує на спроби – в тому числі депутатів «Слуги народу» – змінити мовне законодавство? Чи спілкується він із президентом Володимиром Зеленським стосовно впровадження норм мовного закону? Чи не боїться він, що його посада буде ліквідована внаслідок рішення Конституційного суду? На ці та інші запитання відповів в інтерв’ю Радіо Свобода Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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