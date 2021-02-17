Спортивний арбітражний суд розглянув справу матчу Швейцарія – Україна

Спортивний арбітражний суд (CAS) розглянув справу матчу Швейцарія – Україна, який мав відбутися 17 листопада 2020 року, повідомила Українська асоціація футболу.

«Спортивний арбітражний суд чітко дотримується процедурних моментів, серед яких – право сторін, що беруть участь у процесі, бути почутими. Тому всім трьом сторонам, що брали участь у засіданні – українській та швейцарській асоціаціям, а також представнику УЄФА – було надано право надати аргументацію своїм позиціям та апелювати до аргументів опонентів», – заявив генсекретар УАФ Юрій Запісоцький.

За його словами, засідання тривало більш як п’ять годин. Рішення CAS буде оголошене «належним чином».

17 листопада матч Ліги націй між збірними Швейцарії та України в Люцерні скасували, українську делегацію відправили на карантин через випадки COVID-19 в українській збірній.

Згодом Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зарахував збірній України технічну поразку (0:3). Таке рішення УЄФА означає для України виліт із найвищого дивізіону Ліги націй, де суперниками «синьо-жовтих» були провідні команди Європи.