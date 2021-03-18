Футбол: Україна втратить пряму путівку на участь у групі Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» програло на виїзді іспанському «Вільярреалу» в 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 2:0. Після цього матчу столична команда припиняє участь у євросезоні.

У першому таймі дубль оформив гравець іспанської команди Альберто Морено.

У київському матчі «Динамо» поступилося з рахунком 0:2.

«Динамо» було останнім представником України в єврокубках у поточному сезоні. Кілька годин тому в 1/8 фіналу Ліги Європи донецький «Шахтар» повторно програв італійській «Ромі».

Поразки «Динамо» та «Шахтаря» залишили Україну на 12 місці в рейтингу ліг УЄФА. Це означає, що в сезоні 2022-2023 років український чемпіонат не матиме прямої путівки на участь у груповому етапі Ліги чемпіонів.