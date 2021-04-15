В Україні понад 1,2 тисячі людей повторно хворіли на COVID-19 – ЦГЗ

В Україні зафіксували понад 1,2 випадків повторного захворювання на COVID-19. Про це під час пресконференції заявив гендиректор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

Він уточнив, що цю інформацію ЦГЗ отримує через запити до лабораторій, востаннє таку інформацію запрошували три тижні тому.

За словами Родини, те, що людина перехворіла на COVID-19, не означає отримання пожиттєвого імунітету.

Гендиректор ЦГЗ наголосив, що саме тому важливо, щоб колишні хворі продовжували дотримуватися карантинних вимог, зокрема носити маску.

Минулої доби в Україні виявили 16 427 нових випадків COVID-19, госпіталізували 4 229 людей, одужали 11 148, летальних випадків – 433.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 903 765 людей. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 38 658 осіб.