МОЗ очікує, що 117 тисяч доз вакцини Pfizer прибудуть 16 квітня

Міністерство охорони здоров’я очікує, що прибуття до України 117 тисяч доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer відбудеться 16 квітня, повідомив міністр Максим Степанов.

«У нас є підтвердження COVAX, що завтра мають приїхати 117 тисяч доз. У нас вже є відповідні документи щодо слота літака, але вони вже стільки разів переносили, починаючи з 15 лютого, що вже дмухаю на воду», – сказав міністр.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснювавм, що вакцини Pfizer в рамках ініціативи COVAX затримуються через «бюрократичні процедури між Pfizer і COVAX», а згодом Україна отримала першу поставку вакцини AstraZeneca (CoviShield), через що COVAX переглянула терміни поставки вакцин до України.

7 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна на рівні договорів забезпечена 32 мільйонами доз вакцини від COVID-19.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 903 765 людей. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 38 658 осіб.