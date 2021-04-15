В Україні виявили 16 427 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні виявили 16 427 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у фейсбуці.

За даними міністра, протягом доби в Україні госпіталізували 4 229 людей, одужали 11 148, летальних випадків – 433.

14 квітня в Україні здійснили 119 615 тестувань, зокрема 51 344 методом полімеразної ланцюгової реакції.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 903 765 людей. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 38 658 осіб.

За добу в Україні щеплення від COVID-19 зробили 15 744 людям. З початку кампанії вакцинації першу дозу вакцини отримали 419 297 громадян. П’ять осіб уже отримали дві дози.