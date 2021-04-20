Україна увійде до списку країн, куди Держдепартамент США не рекомендує їхати американцям через COVID-19

Державний департамент США оголосив про намір привести свої рекомендації щодо подорожей за кордон у відповідність до рекомендацій, виданих Центрами США з контролю над захворюваннями (CDC).

Зміни «призведуть до істотного збільшення кількості країн четвертого рівня застереження, «не відвідувати», для приблизно 80% країн світу», повідомляє 20 квітня «Голос Америки» з посиланням на зовнішньополітичне відомство США. До числа цих країн буде включена і Україна, свідчать дані CDC.

«Це не означає перегляд поточної ситуації з охороною здоров‘я в тій чи іншій країні, а відображає більшу відповідність систем Держдепартаменту із застережень щодо подорожей до епідеміологічної оцінки CDC», – ідеться в повідомленні.

Наразі CDC має найвищий, четвертий рівень застереження щодо подорожей для 130 країн, включно з Україною, Францією, Великої Британією, Бразилією, Росією тощо.

Американські епідеміологи вважають сприятливою для подорожей епідеміологічну ситуацію (перший рівень застережень) в Австралії, Новій Зеландії, Таїланді, Китаї, Фіджі та В‘єтнамі.