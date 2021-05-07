Кулеба: є позитивні сигнали, що США допоможуть Україні з вакцинами від COVID-19

Є позитивні сигнали, що США допоможуть Україні з вакцинами від COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1+1».

«Ми працюємо з американською адміністрацією, я абсолютно вас запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться, наше посольство у Вашингтоні працює над тим, щоб Сполучені Штати допомогли Україні з вакцинами, і у нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде . Ми над цим працюємо», – заявив Кулеба.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 6 травня в Україні щеплення від COVID-19 отримали 783 812 людей.