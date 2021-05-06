Блінкен: Байден приїде з візитом до України, «коли зможе»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що передасть запрошення відвідати Україну американському президентові Джо Байдену, і висловив припущення, що той прибуде до Києва, коли матиме таку можливість. Блінкен сказав про це 6 травня в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський заявив, що запросив президента США Джо Байдена приїхати з візитом до України. «Я запросив президента США з офіційним візитом приїхати в Україну в рік 30-річчя нашої Незалежності. Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч. Це залежить від двох країн. Запрошення від нашої країни президент США отримав. Я вірю, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн», – сказав Зеленський

Блінкен подякував за запрошення.

«Вдячний за запрошення відвідати Україну, яке я передам президенту Байдену, як тільки повернуся… Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати до України і провести тут час. Ви знаєте, у нас є виклики, що стосуються COVID-19, тому досить складно приїжджати з візитами. Президент в офісі вже чотири місяці, вже найближчим часом він зможе їздити з візитами і повернеться до України, коли зможе», – сказав державний секретар.

Блінкен також заявив про підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України з боку Сполучених Штатів і країн «Групи семи».

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва у ніч на четвер. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен має зустрітися з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Державний департамент напередодні оприлюднив заяву, в якій наголосив, що США уважно стежать за ситуацією щодо агресивних дій Росії, що тривають і спрямовані проти України.

Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну.