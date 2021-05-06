Зеленський та державний секретар США Блінкен почали зустріч – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та державний секретар США Ентоні Блінкен почали зустріч, повідомив Офіс президента.

«Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь – приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку», – зазначив Зеленський.

В Офісі президента уточнили, що після завершення переговорів президент України та держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ.

Блінкен близько півночі 6 травня прибув до Києва. Він уже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм та народними депутатами, серед яких лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, а також керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.