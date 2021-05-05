Кримський «в'язень Кремля» Бессарабов звернувся до держсекретаря США Блінкена: «Ми майже забуті»

(Рубрика «Точка зору»)

Засуджений російським судом у так званій справі «українських диверсантів», громадянин України, кримчанин Олексій Бессарабов звернувся до державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Крим.Реалії публікує українською мовою текст звернення Бессарабова:

Мене звуть Олексій Бессарабов. Я ‒ громадянин України. Я ‒ один із більш ніж сотні громадян України, які були арештовані ФСБ Росії в окупованому Криму та засуджені до тривалих термінів позбавлення волі за сфальсифікованими справами «терористів», «екстремістів», «шпигунів» і «диверсантів».

Ми майже забуті. Про нас пам'ятають тільки наші рідні, друзі, колеги з роботи

Незважаючи на те, що моє ім'я, як імена десятків інших політичних в'язнів, є у списках таких правозахисних організацій, як Freedom House, «Меморіал», ми майже забуті. Про нас пам'ятають тільки наші рідні, друзі, колеги з роботи.

Ми забуті, тому що проблематика Криму не обговорюється ні в «нормандському форматі», ні в Мінських переговорах. Ці формати стосуються тільки окупованої Донеччини. Але не Криму. Олег Сенцов уже на свободі, але «список Сенцова» залишився, навіть більше, він постійно поповнюється новими іменами арештантів.

Наші імена фігурують в останні роки тільки в резолюціях Європейського парламенту, і про нас пам'ятає Постійна місія США в ОБСЄ, за що окрема вдячність Сполученим Штатам.

Ми, політв'язні, знаючи про підготовку зустрічей із президентом України, а потім і президента США з російським президентом, вважаємо, що основною має бути тема безумовного звільнення незаконно утримуваних Росією осіб з колоній на території РФ та Криму. Це не питання політики, це питання відновлення мінімального рівня довіри, честі та моралі лідерів націй ХХI століття.

Приклади цього є. Зокрема, це досвід США у вирішенні афганського конфлікту, де був реалізований принцип: спочатку взаємне звільнення осіб у форматі «всіх на всіх», і лише потім політичне врегулювання. Сторони ‒ й афганська влада, і таліби ‒ лише за декілька місяців після досягнення домовленостей змогли здійснити обмін за формулою «всіх на всіх» близько 6 тисяч осіб. У разі російсько-українського конфлікту проводяться лише часткові звільнення, останнє з яких було у 2019 році й стосувалося тільки Донбасу, але не Криму.

Нам залишається тільки вірити, що за наявності політичної волі під впливом США ми зможемо вийти на свободу

З 14-річного терміну ув'язнення за сфальсифікованою «справою «українських диверсантів» я вже 4,5 роки позбавлений волі. Є ті, хто вже сьомий рік в ув'язненні, є ті, кого заарештували минулого місяця.

Нам залишається тільки вірити, що за наявності політичної волі під впливом США ми зможемо вийти на свободу.

Олексій Бессарабов, засуджений у Криму фігурант «справи «українських диверсантів»​

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода