«Не маєш права на власну думку»: історія кримської родини, яку переслідують за інакомислення

Молода дівчина підіймається сходами до свого під'їзду сімферопольської багатоповерхівки. В руках у неї – забута напередодні парасолька. Біля під'їзду – ціла група співробітників поліції і людей у штатському. Пізніше вона дізнається, що це були поняті. «Грек Аліна Кирилівна? – звертається до неї один із поліцейських і, не чекаючи відповіді, продовжує. – Ви затримані».

Кримчанці Аліні Грек – 22 роки, а її чоловікові Євгену – 24. Вони одружені кілька місяців і за цей час крім переїздів, із якими доводиться мати справу багатьом молодим сім'ям, вони зіткнулися і з затриманнями. Причиною стала їхня участь в мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, який пройшов у Сімферополі 23 січня 2021 року.

Євген зізнається: спочатку ними рухала цікавість, хотілося побачити, чи будуть люди на площі та скільки вийде. «Частково нам було цікаво, чи буде у нас у Сімферополі щось подібне – акція на підтримку Олексія Навального і за свободу. За те, щоб можна було виявляти свою волю і не бути за це покараним», – говорить Євген Грек.

За його спостереженнями , на площі Леніна того дня зібралися приблизно п'ять десятків людей. Поліцейські просили мітингувальників розійтися, посилаючись на епідеміологічні обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19.

Євген розповідає, що всі присутні на площі були в масках, але соціальну дистанцію було підтримувати практично неможливо – площа по периметру була обнесена парканом.

«Здається, того дня збиралися розбирати ялинку, принаймні, нам так пояснили наявність забору. Ялинку 23 січня так ніхто і не розібрав, і вона простояла в Сімферополі ще тиждень», – згадує Євген.

Того ж дня Євген був оштрафований на 5 тисяч рублів (приблизно 2 тисячі гривень – КР). Суддя Центрального районного суду Сімферополя Василь Злотников ухвалив рішення за частиною 1 статті 20.6.1 Кодексу Росії про адміністративні правопорушення («Невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрози її виникнення» – КР). У постанові зазначено, що Євген Грек, «перебуваючи в громадському місці, не дотримувався дистанції щодо інших громадян на менш як 1,5 метра» (документ є в розпорядженні редакції – КР).

«Якийсь час я думав, що поліція нам допомагає»

Своє затримання на площі того дня Євген називає «цікавим». Хлопець зазначає, що крім протестувальників і силовиків на площі перебували інші люди в цивільному одязі. Вони, за словами Євгена, знімали все, що відбувається, на телефони й коментували, використовуючи нецензурні вирази.

Мене з моїм другом привезли до відділку, де вже перебували інші активісти з тієї ж акції

«Я підійшов до одного з поліцейських, щоб написати заяву на одного такого коментатора. Мене з моїм другом привезли до відділку, де вже перебували інші активісти з тієї ж акції. З нас почали брати пояснення про те, що відбувається на площі, питали, що я там робив, мотивуючи необхідністю цих даних для заяви. Якийсь час я, дійсно, думав, що поліція нам допомагає. Коли я зрозумів, що тут щось не так, то сказав, що передумав писати заяву, щоб піти. На що поліцейські відповіли, що тут мені не кафе, щоб вставати і йти, коли мені хочеться», – розповідає активіст.

Пізніше співробітники поліції почали проводити індивідуальні опитування кожного затриманого учасника акції в окремому кабінеті.

«Вони намагалися вирвати у мене телефон із рук. Рилися в моєму рюкзаку. Взяли зразок слини та сфотографували з паспортом в руках. Коли я відмовився від дактилоскопії (зняття відбитків пальців – КР), один із поліцейських сказав, що знайде орієнтування на злочинця, схожого на мене. І ось тоді мені точно доведеться здати відбитки пальців», – каже Євген.

Він разом із захисником подав апеляцію на рішення, однак суддя Верховного суду Криму Любов Дяченко не задовольнила скаргу Євгена, залишивши рішення суду першої інстанції чинним.

«Грек Аліна Кирилівна? Ви затримані»

Аліна і Євген не брали участі в наступних мітингах на підтримку Олексія Навального.

На площі нас затримали та протримали в поліції приблизно 6 годин

Аліна розповідає, що і 31 січня, і 14 лютого, коли в Росії проходили акції, в анексованому Криму вони були нечисленними: «Попри те, що в ці дні мітингів як таких не було, нас із чоловіком затримували теж. 31 січня ми взагалі просто йшли повз площу в парк Треньова попити кави в моїй улюбленій кав'ярні. На площі нас затримали та протримали в поліції приблизно 6 годин».

21 квітня планувався ще один мітинг на підтримку Навального. І Аліна, і Євген залишилися вдома, вони займалися розбиранням речей після недавнього переїзду. Вранці Аліні зателефонував колишній господар квартири, де дівчина забула свою парасольку. Він запропонував приїхати та привезти її Аліні на нову адресу.

Коли Аліна підходила до під'їзду, вона помітила велику кількість поліцейських і людей у цивільному одязі біля дверей: «Вони запитали мене, чи я Грек Аліна Кирилівна. Коли я сказала, що так, вони повідомили, що я затримана».

Аліна розповідає, що, як з'ясувалося пізніше, співробітники поліції приїжджали за старою адресою Аліни та Євгена, і господар квартири погодився допомогти їм з'ясувати нове місце проживання сім'ї.

Співробітники поліції разом із понятими піднялися в квартиру сім'ї Грек. Вони вилучили в Аліни телефон разом із телефонною карткою і карткою пам'яті та відвезли дівчину в відділення. Їй висунули звинувачення за адміністративною статтею 20.29 КоАП Росії («Виробництво та розповсюдження екстремістських матеріалів» – КР).

Судове засідання відбулося того ж дня. Згідно з постановою суду, на сторінці Аліни у «ВКонтакте» одним зі співробітників центру «Е» був знайдений збережений відеозапис, датований 2014 роком. У постанові Центрального районного суду Сімферополя зазначено, що відео з назвою «Нееб ***ский Реп Батл 1 Путин VS Гитлер» (документ є в розпорядженні редакції, орфографія збережена – КР), внесено до списку екстремістських на території Росії.

Дівчину звинуватили в тому, що її сторінка в соціальній мережі є відкритою, а значить будь-який охочий може подивитися, послухати або скопіювати це відео.

В ході судового засідання Аліна клопотала про те, щоб відкласти суд на кілька годин пізніше – її адвокат не встигав приїхати на процес, однак суддя Юрій Гулевич клопотання не задовольнив і визнав Аліну винною, призначивши їй як покарання п'ять діб адміністративного арешту.

В ізолятор тимчасового утримання Аліна вирушила прямо із залу суду без речей. Аліна має III групу інвалідності. Розповідає, що спочатку її доставили в ізолятор міста Сімферополя, а потім перевели в Сацький. «В принципі, умови там непогані: я перебувала в одиночній камері, там є окремий туалет, ліжко видають і годують тричі на день. У Сімферополі навіть був чай і цукор. Різниця в тому, що в Сімферополі до тебе ставляться як до тварини. Коли дізналися, що я виходила на мітинг, постійно підколювали та щось казали на цей рахунок. У Саках узагалі такого не було».

«У Росії не можна навіть думати про те, щоб висловити свою думку»

З ІТТ Аліну відпустили 26 квітня. Решту часу, до 30-го, вона займалася подачею апеляції на свій арешт. Каже, що на позитивне рішення суду не розраховує, але їй необхідно пройти цю інстанцію, щоб готувати позов до Європейського суду з прав людини. Знайдений відеозапис у себе на сторінці називає «формальною причиною» для затримання.

Аліна впевнена: силовики мстять їй за її участь у мітингу. Після того, як їй повернули телефон після вилучення, їй почали телефонувати на різні месенджери з незнайомих номерів і надсилати повідомлення. Аліна припускає, що її номер виклали в публічний доступ.

Вони в приватній бесіді запропонували мені «зливати» інформацію про організаторів мітингів у Криму

Євген розповідає, що поки чекав дружину під судом, до нього підійшли співробітники поліції.

«Вони в приватній бесіді запропонували мені «зливати» інформацію про організаторів мітингів у Криму. Натомість пообіцяли нас із дружиною «зняти з гачка». Звісно, я відмовився. Я не знаю організаторів, а якби й знав, усе одно б не став «стукати», – говорить він.

Аліна і Євген впевнені, що це не останній їхній контакт із силовиками. У них є вже ціла тека із застереженнями щодо участі в несанкціонованих акціях.

На питання, навіщо Аліна виходила на акцію 23 січня, дівчина відповідає: «Я не конкретно за Навального виходила. Хоча те, що роблять із ним зараз – жахливо. Я виходила проти політики Путіна. І за свободу для всіх нас».

Євген підтверджує слова дружини: «Ось на тому першому мітингу стояли люди без плакатів, вони не викрикували жодних гасел, ні до чого не закликали. Виходить, у Росії не просто не можна висловлювати свою думку. У Росії не можна навіть думати про те, щоб її висловити».