Суд у Росії розгляне скаргу на вирок кримчанину Приходьку 17 травня – адвокат

Судова колегія Апеляційного військового суду міського округу Власіха Московської області Росії 17 травня має розглянути скаргу захисників на вирок проукраїнському активісту Олегу Приходьку, засудженому в окупованому Криму до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова.
За словами адвоката, він представлятиме інтереси Приходька відеоконференцзв’язком з Кримського гарнізонного військового суду, підконтрольного Росії.
Шейхмамбетов припускає, що цього ж дня суд розгляне апеляцію звинувачення, яке також вимагає перегляду вироку, але в бік збільшення терміну ув’язнення до 11 років позбавлення волі, як того вимагав прокурор.
«З практики – вони одночасно розглядаються, поетапно. І потім вислуховуються доводи сторін, приймаються судом рішення», – зазначив Шейхмамбетов.
Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону в березні 2020 року визнав Приходька винним у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту і призначив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком у тюрмі. Захист кримчанина планує оскаржити це рішення, а також звернутися до Європейського суду з прав людини.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила вирок.
Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило рішучий протест у зв’язку з «безпідставним політично мотивованим» рішенням російського суду.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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