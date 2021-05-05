Суд у Росії розгляне скаргу на вирок кримчанину Приходьку 17 травня – адвокат

Судова колегія Апеляційного військового суду міського округу Власіха Московської області Росії 17 травня має розглянути скаргу захисників на вирок проукраїнському активісту Олегу Приходьку, засудженому в окупованому Криму до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова.

За словами адвоката, він представлятиме інтереси Приходька відеоконференцзв’язком з Кримського гарнізонного військового суду, підконтрольного Росії.

Шейхмамбетов припускає, що цього ж дня суд розгляне апеляцію звинувачення, яке також вимагає перегляду вироку, але в бік збільшення терміну ув’язнення до 11 років позбавлення волі, як того вимагав прокурор.

«З практики – вони одночасно розглядаються, поетапно. І потім вислуховуються доводи сторін, приймаються судом рішення», – зазначив Шейхмамбетов.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону в березні 2020 року визнав Приходька винним у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту і призначив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком у тюрмі. Захист кримчанина планує оскаржити це рішення, а також звернутися до Європейського суду з прав людини.

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