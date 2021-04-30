Захист кримчанина Олега Приходька готує скаргу на вирок до ЄСПЛ – адвокат

Адвокат засудженого в окупованому Криму Олега Приходька Назім Шейхмамбетов готує скаргу до Європейського суду з прав людини на його вирок. Про це він повідомив об’єднанню «Кримська солідарність» 30 квітня.

За словами Шейхмамбетова, він відвідував Приходька для підготовки апеляції та скарги до ЄСПЛ.

Він уточнив, що скаргу до ЄСПЛ будуть готові надіслати, щойно вирок у справі Приходька набуде чинності. Наразі захист працює над збором необхідних документів.

Також адвокат повідомив, що сторона захисту вже ознайомилася з усіма томами кримінальної справи і отримала протоколи та аудіозаписи судових засідань – все це буде долучено до скарги.

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Поки що, за даними Шейхмамбетова, очікується дата апеляційного розгляду. Прокуратура вирішила оскаржити вирок Приходьку, вимагаючи дати йому 11 років позбавлення волі замість п’яти.

«Тобто прокуратура не погодилася з ним (вироком – ред.), власне, як і ми. Однак у нас є істотні розбіжності в тому, що прокуратура вважає цей вирок занадто м’яким, в той час коли ми вважаємо абсолютно несправедливим», – коментує адвокат.

Стан здоров’я свого підзахисного Шейхмамбетов оцінює, як «стабільно задовільний».

«Він людина похилого віку (цього року Приходько виповниться 63 роки – ред.) і його хронічні захворювання загострюються в умовах неблагонадійної тюремної медицини», – підкреслив він.

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Разом з тим, Олегу Приходько надається доступна в умовах СІЗО допомога, у нього немає проблем з адміністрацією СІЗО і йому не перешкоджають передачі ліків, уточнив адвокат.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону в березні 2020 року визнав Приходька винним у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту і призначив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком у тюрмі. Захист кримчанина планує оскаржити це рішення.

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