Москва продовжує посилювати довгострокову військову присутність у Криму – голова розвідки Міноборони США

Голова розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-лейтенант Скотт Бер’є заявив, що перспективи вирішення конфлікту на сході України в короткостроковій перспективі є примарними. Разом із цим, за його словами, Москва продовжує посилювати свою військову присутність в окупованому Криму.

Бер’є зауважив про це у письмових свідченнях, наданих комітету Сенату США з питань збройних сил, повідомляє «Голос Америки».

Коментуючи характер військової присутності Росії поблизу кордонів України раніше цього місяця, Бер’є заявив, що, ймовірно, дії Росії були «частиною кампанії змусити Україну поступитися вимогам Кремля».

«На Кримському півострові, на додаток до недавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довгострокову військову присутність, щоб стримати морські і повітряні операції Заходу, бути здатною до проєкції військової сили в регіон, і заявити про рішучість утримувати півострів», – зазначив голова розвідувального управління Міноборони США в своїх коментарях щодо України.

Як повідомляє журналіст «Голосу Америки» Джефф Селдін, у своїх свідченнях перед комітетом Сенату США з питань збройних сил Бер’є назвав збройні сили Росії «екзистенційною загрозою для США».

«У росіян зростає здатність здійснювати проєкцію сили за допомогою точних крилатих ракет високої дальності, і військове керівництво Росії вчить уроки з участі Росії в конфлікті в Сирії», – наводить слова Бер’є Селдін.

Минулого тижня в Міноборони Росії повідомляли, що артилерію десантно-штурмової гірської дивізії повертають на базу в Анапу після навчань в окупованому Криму. До цього повідомляли, що два кораблі Північного флоту поки залишаються в Чорному морі після навчань біля берегів півострова.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному та Західному військових округах і відведення військ у місця їхньої постійної дислокації. За повідомленням, війська повинні відвести до 1 травня.

До цього Україна і її західні союзники заявляли про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також у Криму, в Чорному та Азовському морях. Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.