Росія залишила після навчань два великі десантні кораблі у Чорному морі

Два великі десантні кораблі російського Північного флоту «Олександр Отраковський» і «Кондопога» поки залишаються у Чорному морі після великих навчань біля окупованого Росією Криму. Про це повідомляє агентство «Интерфакс» з посиланням на пресслужбу Північного флоту Росії.
«Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу», – заявили російські військові.
Ці кораблі на навчаннях минулого тижня відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу Росії.
Міністерство оборони Росії 23 квітня заявило, що почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні Росії і в окупованому Криму, в пункти постійної дислокації. Про це з посиланням на дані відомства пишуть російські ЗМІ.
22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.
У НАТО сказали, що заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло».
В останні тижні Україна і її західні союзники заявляли про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.
Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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