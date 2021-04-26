Росія залишила після навчань два великі десантні кораблі у Чорному морі

Два великі десантні кораблі російського Північного флоту «Олександр Отраковський» і «Кондопога» поки залишаються у Чорному морі після великих навчань біля окупованого Росією Криму. Про це повідомляє агентство «Интерфакс» з посиланням на пресслужбу Північного флоту Росії.

«Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу», – заявили російські військові.

Ці кораблі на навчаннях минулого тижня відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу Росії.

Міністерство оборони Росії 23 квітня заявило, що почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні Росії і в окупованому Криму, в пункти постійної дислокації. Про це з посиланням на дані відомства пишуть російські ЗМІ.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

У НАТО сказали, що заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло».

В останні тижні Україна і її західні союзники заявляли про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.