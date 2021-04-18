Британія в травні пошле в Чорне море два кораблі на підтримку України – видання з посиланням на джерела

Велика Британія в травні пошле в Чорне море два свої військові кораблі на підтримку України, пише видання Sunday Times із посиланням на неуточнені чільні джерела в Військово-морських силах країни.

За цим повідомленням, у Чорне море мають увійти один есмінець і один протичовновий фрегат зі складу флотської групи, яка перебуває в Середземному морі, а військові літаки і вертольоти, які базуються на флагманському авіаносці цієї групи, будуть напоготові, щоб підтримати їх у разі потреби.

Як пише видання, в Міністерстві оборони Великої Британії наразі не стали коментувати це повідомлення. Речник міністерства сказав лише, що британська влада співпрацює з Україною в спостереженні за ситуацією, висловлює «непохитну підтримку суверенітетові і територіальній цілісності України» і продовжує закликати Росію піти на деескалацію.

Попередніми днями не підтвердилися повідомлення, так само з посиланням на неназвані джерела в дипломатичних колах Туреччини, що до Чорного моря мали рушати два ракетні есмінці США. Повідомлення базувалися на інформації, що США подали належним чином заявку Туреччині на прохід своїх кораблів турецькими протоками в Чорне море, але врешті кораблі не пройшли.

За версіями, які поширюються в засобах інформації, але не підтверджені офіційно, влада США могла скасувати візит своїх кораблів через побоювання про надмірну ескалацію напруженості посеред масового нарощування військової присутності Росії в регіоні.

Тим часом, як повідомило тоді агентство Reuters, в урядових колах США йому пояснили, що й не мали твердих планів посилати ті кораблі в Чорне море, а заявку подавали про всяк випадок, і що це є для Військово-морських сил США звичною практикою – подавати такі заявки, але далеко не завжди їх використовувати. За словами співрозмовників агентства, в Туреччині, ймовірно, помилково сприйняли ту заявку як повідомлення про твердий план проходу кораблів.

Відповідно до міжнародної конвенції Монтре, яка регулює правила проходу через турецькі протоки, зокрема, військові кораблі непричорноморських країн певним чином обмежені в можливостях такого проходу. Одна з низки умов – подача повідомлення про прохід протоками за 15 днів до планованої дати.

Останніми тижнями Україна і її західні союзники говорять про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в окупованому Криму і в Чорному й Азовському морях. Москва заявляє, що пересування російської армії територією Росії (до якої вона залічує й український Крим) не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України. Але такі дії занепокоїли не тільки Україну, а й її західних союзників. Союз НАТО вже вживає заходів у відповідь, дислокуючи на своїх східних флангах додаткові сили.