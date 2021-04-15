Катери ФСБ Росії здійснили чергову провокацію в Азовському морі – ВМС України

Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ Росії здійснили чергову провокацію, спробувавши перешкодити законним діям катерної групи Військово-морських сил Збройних сил України, які перебувають на бойовому чергуванні. Про це повідомили у ВМС України.

«Незважаючи на провокації та цілеспрямовані дії росіян по обмеженню вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання. Українські моряки і надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права», – заявили у ВМС.

На сайті Прикордонної служби ВСБ Росії немає інформації про нещодавні інциденти в Азовському морі.

Міністерство закордонних справ раніше повідомило, про рішення Росії про закриття з наступного тижня і до жовтня частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. У міністерстві зазначили, що на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України на суходолі, Росія почала ескалацію у морі.