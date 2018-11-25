Екстрене засідання РНБО – пряма трансляція

О 00:00 почалося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому за пропозицією Воєнного кабінету буде розглянуто питання про запровадження правового режиму воєнного стану.

Раніше секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов заявив, що напад на катери Військово-морських сил України є нічим іншим є нічим іншим, як актом воєнної агресії проти України.

За словами секретаря РНБО України, «заслухавши доповідь начальника Генерального штабу та Міністра оборони про події у районі Керченської протоки, Воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі Військово-морських Сил є нічим іншим, як актом воєнної агресії».

25 листопада три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдовий буксир «Яни Капу», – були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників таранив український буксир. Москва звинуватила їх у «порушенні державного кордону». Пізніше стало відомо про захоплення українських кораблів і поранення військових ВМС ЗСУ.

Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі.

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.