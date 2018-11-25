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26 Листопад 2018, Київ 00:01
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РНБО збирається на екстренне засідання, можливе введення воєнного стану 

Турчинов заговорив про введення воєнного стану

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Секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов вважає, що напад на катери військово-морських сил є нічим іншим є нічим іншим, як актом воєнної агресії проти України.

«Запропоновано провести засідання РНБО для оголошення правового режиму воєнного стану. Засідання Ради національної безпеки та оборони відбудеться сьогодні о 24 годині», – повідомив Турчинов після засідання військового кабінету.

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Напруга в Азовському морі та Керченській протоці небезпечно зросла після ранкового інциденту 25 листопада між російськими та українськими військово-морськими човнами, коли українські човни намагалися пройти через Керченську протоку.

25 листопада три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдовий буксир «Яни Капу», – були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників таранив український буксир. Москва звинуватила їх у «порушенні державного кордону». Пізніше стало відомо про захоплення українських кораблів і поранення військових ВМС ЗСУ.

Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі.

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.

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