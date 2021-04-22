Міноборони Росії задіяло понад 10 тисяч військових на навчаннях в окупованому Криму – ЗМІ

Понад 10 тисяч військових задіяні на навчаннях 22 квітня в окупованому Криму, куди прибув глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію російського військового відомства.
«В активній фазі міжвидового вчення в Криму беруть участь понад 10 тисяч військовослужбовців, задіяно 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки зі складу загальновійськового об’єднання ПВО, Чорноморського флоту, Каспійської флотилії і з’єднань ВДВ», – наводить дані військового відомства «Інтерфакс».
На сайті Міноборони Росії поки немає точної кількості військових, які беруть участь у навчаннях.
22 квітня російські військові проведуть в окупованому Криму «міжвидові навчання».
За інформацією російського міністерства, у практичних заняттях військ візьмуть участь підрозділи загальновійськового об’єднання, об’єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи аеромобільних військ.
Зазначається, що вчора, 21 квітня, війська, які залучили до навчань, перекинули на місце їх проведення.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ