Міноборони Росії задіяло понад 10 тисяч військових на навчаннях в окупованому Криму – ЗМІ

Понад 10 тисяч військових задіяні на навчаннях 22 квітня в окупованому Криму, куди прибув глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію російського військового відомства.

«В активній фазі міжвидового вчення в Криму беруть участь понад 10 тисяч військовослужбовців, задіяно 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки зі складу загальновійськового об’єднання ПВО, Чорноморського флоту, Каспійської флотилії і з’єднань ВДВ», – наводить дані військового відомства «Інтерфакс».

На сайті Міноборони Росії поки немає точної кількості військових, які беруть участь у навчаннях.

22 квітня російські військові проведуть в окупованому Криму «міжвидові навчання».

За інформацією російського міністерства, у практичних заняттях військ візьмуть участь підрозділи загальновійськового об’єднання, об’єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи аеромобільних військ.

Зазначається, що вчора, 21 квітня, війська, які залучили до навчань, перекинули на місце їх проведення.