В окупованому Криму затримали чоловіка, який нібито передавав інформацію українській розвідці

22 квітня російська ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі чоловіка, який нібито «передавав українській військовій розвідці секретні відомості про Чорноморський флот Росії». Про це повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Пізніше, за даними російських ЗМІ, підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя заарештував на два місяці затриманого, якого підозрюють у «державній зраді».

Ім'я та прізвище затриманого, якого називають громадянином Росії 1998 року народження, не вказані в повідомленні, його коментарі або адвоката відсутні.

Реакції Головного управління розвідки Міноборони України на інформацію ФСБ поки немає.