В окупованому Криму відбулося перше засідання суду по суті у справі обвинуваченого у «державній зраді» Яцкіна

У підконтрольному Росії Верховному суді окупованого Криму 20 квітня відбулося перше судове засідання у справі кримчанина Івана Яцкіна, якого звинувачують у «державній зраді». Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив адвокат Яцкіна Микола Полозов.

Він розповів про стан свого підзахисного. Хід судового процесу адвокат коментувати відмовився, посилаючись на підписку про нерозголошення.

«Мій довіритель почуває себе нормально. Його перевели з санітарної камери в камеру стандартного типу. З ним у камері зараз перебувають ще троє осіб. Іван Григорович каже, що камера, в якій він зараз перебуває, схожа на камеру посиленого типу, розташована не в загальному крилі. Після його заяви про те, що в санітарній камері були пацюки і клопи, до нього приходили співробітники сімферопольського СІЗО, сфотографували приміщення. Більш того, перед переведенням Яцкіна з камери в камеру, співробітники сфотографували і приміщення, де він перебуває зараз», – повідомив адвокат.

За його словами, рідні зробили йому передачу і скинули гроші на рахунок, але, зазначив адвокат, ні те, ні інше ще не надійшло до Яцкіна. Адвокат також повідомив, що Яцкіну відмовили у праві зустрітися з дружиною та дітьми. Молодша дочка Яцкіна народилася після його арешту, він бачив її тільки на фотографіях, зазначив Полозов.

Наступне судове засідання відбудеться 26 квітня.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена Росії Тетяни Москалькової з проханням припинити порушення прав громадянина України Івана Яцкіна.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року. Адвокат Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск». За словами адвоката, Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства.

На запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.