Денісова закликала омбудсмена Росії припинити порушення прав українця Яцкіна

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить омбудсмена Росії Тетяну Москалькову припинити порушення прав громадянина України Івана Яцкіна.

Вона закликає Москалькову «забезпечити його належними умовами тримання, повернути особисті речі та ліки, надати побачення з сім’єю та невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування».

Денісова попросила Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович, голову ОБСЄ Анн Лінде та голову Європейського комітету з питань запобігання катуванням Алана Мітчела вжити заходів задля відновлення порушених прав Яцкіна та сприяти звільненню усіх незаконно ув’язнених Росією громадян України.

Українська омбудсмен заявила, що після закінчення проведення досудового слідства в сфабрикованій справі Яцкіна етапували на територію анексованого Росією Криму та помістили в СІЗО Сімферополя «у камеру з нелюдськими умовами». За даними Денісової, у камерному приміщенні, що розташоване у підвалі, «повна антисанітарія - на стінах грибок та цвіль, а також наявні гризуни та клопи».

«Керівництво СІЗО Сімферополя відібрали в нього частину одягу та харчових продуктів та всі ліки, у тому числі знеболювальні, чим позбавили його можливості лікувати захворювання серцево-судинної системи та наслідки від обмороження нижніх кінцівок», – розповіла Денісова.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року. Адвокат Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск». За словами адвоката, Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства.

На запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.