Українська делегація зустрілася з комісаром Ради Європи з прав людини. Говорили про арешт Єсипенка

У понеділок в Страсбурзі українська делегація зустрілася з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович, в перебігу зустрічі, серед іншого, йшлося про утримуваного в окупованому Криму позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка.

«Наша делегація порушила наступні питання: стан прав людини в окупованому Криму і ОРДЛО; реальні випадки зникнення та незаконних арештів, зокрема Олега Шевандіна та Владислава Єсипенка; питання захисту прав кримських татарів, а також відміни рішення РФ щодо визнання Меджлісу «терористичною організацією», – йдеться у Facebook-повідомленні Постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.

Українська делегація зауважує, що Дуня Міятович висловила бажання відвідати окупований Крим, але щодо цього є певні перешкоди.

«На жаль, Росія відмовляє у візиті іншим шляхом як через територію РФ, а Україна дозволяє в‘їзд на свою суверенну територію лише з материкової частини України. Також наразі ситуація з візитом ускладнилась через коронавірусну хворобу», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Міятович висловила стурбованість та занепокоєння правами кримчан, зокрема випадками примусової паспортизації.

«Наприкінці ми домовлись працювати над можливим візитом пані комісара на тимчасово окуповані українські території – що стане сильним сигналом для усієї правозахисної спільноти», – додали представники української делегації.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії повідомили, що затримали 10 березня в Криму Владислава Єсипенка (фрілансера Радіо Свобода) за збір інформації «в інтересах спецслужб України». Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

Єсипенко на засіданні підконтрольного Кремлю суду в Сімферополі 6 квітня заявив про тортури з боку російських спецслужб.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що РВЄ/РС обурене даними про тортури, застосовані проти Єсипенка. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попросила російського омбудсмена Тетяну Москалькову перевірити факти «безпідставного затримання та застосування тортур» в Криму до Єсипенка. Офіційних коментарів російських силових структур, а також російського і підконтрольного Кремлю кримського омбудсменів із приводу заяв про катування немає. Наразі Єсипенко залишений під вартою до 11 травня.

У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка.

Українські правозахисники також опублікували спільну заяву, в якій вимагали від російської влади звільнити Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство закликали посилити тиск на Росію через переслідування на окупованому півострові.

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада має намір чинити тиск на Росію для звільнення Владислава Єсипенка.