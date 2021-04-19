Українська делегація зустрілася з комісаром Ради Європи з прав людини. Говорили про арешт Єсипенка

У понеділок в Страсбурзі українська делегація зустрілася з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович, в перебігу зустрічі, серед іншого, йшлося про утримуваного в окупованому Криму позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка.
«Наша делегація порушила наступні питання: стан прав людини в окупованому Криму і ОРДЛО; реальні випадки зникнення та незаконних арештів, зокрема Олега Шевандіна та Владислава Єсипенка; питання захисту прав кримських татарів, а також відміни рішення РФ щодо визнання Меджлісу «терористичною організацією», – йдеться у Facebook-повідомленні Постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.
Українська делегація зауважує, що Дуня Міятович висловила бажання відвідати окупований Крим, але щодо цього є певні перешкоди.
«На жаль, Росія відмовляє у візиті іншим шляхом як через територію РФ, а Україна дозволяє в‘їзд на свою суверенну територію лише з материкової частини України. Також наразі ситуація з візитом ускладнилась через коронавірусну хворобу», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Міятович висловила стурбованість та занепокоєння правами кримчан, зокрема випадками примусової паспортизації.
«Наприкінці ми домовлись працювати над можливим візитом пані комісара на тимчасово окуповані українські території – що стане сильним сигналом для усієї правозахисної спільноти», – додали представники української делегації.
16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії повідомили, що затримали 10 березня в Криму Владислава Єсипенка (фрілансера Радіо Свобода) за збір інформації «в інтересах спецслужб України». Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».
Єсипенко на засіданні підконтрольного Кремлю суду в Сімферополі 6 квітня заявив про тортури з боку російських спецслужб.
Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що РВЄ/РС обурене даними про тортури, застосовані проти Єсипенка. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попросила російського омбудсмена Тетяну Москалькову перевірити факти «безпідставного затримання та застосування тортур» в Криму до Єсипенка. Офіційних коментарів російських силових структур, а також російського і підконтрольного Кремлю кримського омбудсменів із приводу заяв про катування немає. Наразі Єсипенко залишений під вартою до 11 травня.
У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка.
Українські правозахисники також опублікували спільну заяву, в якій вимагали від російської влади звільнити Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство закликали посилити тиск на Росію через переслідування на окупованому півострові.
Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада має намір чинити тиск на Росію для звільнення Владислава Єсипенка.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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