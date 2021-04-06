Радіо Свобода обурене тортурами, про які заявив затриманий у Криму фрілансер Крим.Реалії – Флай

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що РВЄ/РС обурене даними про тортури, застосовані проти затриманого в анексованому Росією Криму фрілансера проєкту Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

«Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода обурене, дізнавшись, що наш кореспондент-фрілансер Владислав Єсипенко свідчив у суді в анексованому Росією Криму, що його «били і катували електричним струмом протягом двох днів і погрожували вбивством» представники де-факто російської влади, щоб змусити його до незаконного зізнання. Єсипенка слід негайно звільнити і дозволити йому приєднатися до своєї родини в Україні», – наголосив Флай.

Раніше сьогодні стало відомо, що заарештований в окупованому Криму позаштатний співробітника Радіо Свобода Владислав Єсипенко заявив про тортури на засіданні підконтрольного Росії Верховного суду 6 квітня. Суд залишив його під вартою. Це було перше засідання, на яке пустили незалежних адвокатів.

16 березня в Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії повідомили, що затримали 10 березня в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

«Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», – додали пізніше в пресслужбі СЗР України.

У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка.

Українські правозахисники також опублікували спільну заяву, в якій вимагали від російської влади звільнити Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство закликали посилити тиск на Росію через переслідування на окупованому півострові.

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

МЗС України вимагало допустити до Єсипенка незалежного адвоката.