«Репортери без кордонів» закликали звільнити затриманого в окупованому Криму Владислава Єсипенка

У міжнародній організації «Репортери без кордонів» висловили стурбованість у зв’язку з можливими тортурами затриманого в окупованому Росією Криму позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка і закликали його звільнити.

Зокрема, в організації зазначили, що про тортури щодо Єсипенка може свідчити його інтерв’ю російському державному телеканалу «Крим 24», в якому він підтвердив, що знімав на півострові для проекту Крим.Реалії і нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

«Єсипенко був помітно блідий і ледве міг говорити, коли давав зізнання – яке майже напевно було отримане під примусом – в інтерв’ю місцевому російському телеканалу« Крим 24 », яке більше схоже на поліцейський допит», – мовиться у повідомленні, оприлюдненому 26 березня.

За словами керівника відділу «Репортерів без кордонів» у Східній Європі та Центральній Азії Жанни Кавельє, поширення подібного «зізнання» є порушенням журналістської етики.

«Подібна практика також заборонена статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ратифікованого Росією і Україною. Ми побоюємося, що «зізнання» Владислава Єсипенка було отримане під тиском, і стурбовані психологічним і фізичним тиском, якого зазнав цей журналіст. Ми також засуджуємо заборону на доступ до нього адвоката і закликаємо до його негайного звільнення», – наголосила вона.

Головний редактор видання «Ґрати» Антон Наумлюк раніше заявляв, що Єсипенка співробітники ФСБ Росії два дні катували струмом для отримання зізнання. За словами журналіста, інформація про тортури Єсипенка стала відома від джерела, який з ним розмовляв. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі не було.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Як стверджують в ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму».

Підконтрольний Кремлю суд відправив Єсипенка під арешт до 11 травня.

Нещодавно стало відомо, що до заарештованого Єсипенка допустили журналістів російського державного телеканалу «Крим 24», в той час як незалежних адвокатів не допустили. На відео, опублікованому на сайті «Крим 24», Владислав Єсипенко підтвердив, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реаліі, також він сказав, що нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту Владислава Єсипенка.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай виступив з вимогою негайно звільнити Єсипенка з-під варти.