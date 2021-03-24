Заарештованого в окупованому Криму Владислава Єсипенка катували струмом – журналіст

Заарештованого в Криму позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка співробітники ФСБ Росії два дні катували струмом для отримання зізнання, повідомив у фейсбуці журналіст, головний редактор видання «Ґрати» Антон Наумлюк.

«Надягали на голову щось, підключали струм і поступово збільшували, коли він звикав. Таким чином у нього отримали перші свідчення, які потім ще й записали в інтерв’ю на «Крим 24», – написав Наумлюк.

За словами журналіста, інформація про тортури Єсипенка стала відома від джерела, який з ним розмовляв.

«Після публікації цих свідчень Єсипенко відмовився свідчити далі, посилаючись на 51-шу статтю Конституції РФ. Вона дозволяє не свідчити проти себе і близьких. За словами затриманого, зараз на нього чинять тільки психологічний тиск», – повідомили «Ґрати».

Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

23 березня Владислава Єсипенка не доставили на засідання в підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму, де розглядалася скарга на його арешт.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Як стверджують в ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму».

Підконтрольний Кремлю суд відправив Єсипенка під арешт до 11 травня.

Нещодавно стало відомо, що до заарештованого Єсипенка допустили журналістів російського державного телеканалу «Крим 24», в той час як незалежних адвокатів не допустили. На відео, опублікованому на сайті «Крим 24», Владислав Єсипенко підтвердив, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реаліі, також він сказав, що нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту Владислава Єсипенка.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай виступив з вимогою негайно звільнити Єсипенка з-під варти.