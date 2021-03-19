Президент Радіо Свобода відреагував на ефір російського телеканалу з Єсипенком та вимагає його звільнити

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай вимагає негайно звільнити затриманого в окупованому Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка з-під варти. Про це йдеться в заяві президента RFE/RL Джеймі Флая з приводу оприлюдненого російським телеканалом «Крим24» інтерв’ю із Єсипенком.

«Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вимагає негайно звільнити Владислава з-під варти. Ми ставимо під сумнів обставини цього нібито зізнання, яке, як видається, було зроблене з примусу і без доступу незалежного адвоката. Російська влада аналогічним чином раніше обмовляла співробітників української служби Радіо Свобода подібними неправдивими звинуваченнями. Владислав – позаштатний співробітник української служби Радіо Свобода (Крим.Реалії), а не шпигун, і він має бути звільнений», – йдеться у заяві Джеймі Флая.

Раніше президент Радіо Свобода засудив затримання і арешт Владислава Єсипенка, наполягаючи, що той має бути звільнений.

Напередодні стало відомо, що до заарештованого в окупованому Криму Владислава Єсипенка допустили журналістів російського державного телеканалу «Крим 24». Зокрема, з ним спілкувався генпродюсер телеканалу Олег Крючков. На відео, опублікованому на сайті «Крим 24», Єсипенко підтверджує, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реалії, і сказав, що нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам. Дружина Владислава Єсипенка Катерина вважає це інтерв’ю з її чоловіком «свідченням побоїв, тортур і знущань».

З моменту затримання до Єсипенка так і не допустили незалежних адвокатів, каже вона.

«Хочу звернутися до всіх, хто може нам допомогти та наблизити звільнення Владислава Єсипенка: до президента України, до омбудсмена, МЗС, до міжнародних організацій, – заявила раніше сьогодні Катерина Єсипенко.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Як стверджують в ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму». Підконтрольний Кремлю суд відправив його під арешт до 11 травня.

Єсипенка затримали, зокрема, після акції до дня народження Тараса Шевченка, що проходила в Сімферополі 9 березня.

Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

«Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», – додали пізніше в пресслужбі СЗР України.

У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка.

Українські правозахисники також опублікували спільну заяву, в якій вимагали від російської влади звільнити Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство закликали посилити тиск на Росію через переслідування на окупованому півострові.

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

МЗС України вимагає допустити до Єсипенка незалежного адвоката.