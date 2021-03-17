МЗС України вимагає допустити до затриманого в Криму Владислава Єсипенка незалежного адвоката

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» через затримання і арешт в окупованому Криму Владислава Єсипенка, який був позаштатним співробітником Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), і зажадало допуску до нього незалежного адвоката.

«Наголошуємо на неприпустимості позбавлення громадянина України Владислава Єсипенка права на захист через недопуск до нього незалежних адвокатів та призначення йому політично заангажованого «захисника» без його згоди. Незаконне затримання українського громадянина та всі подальші дії російської окупаційної адміністрації стали черговим прикладом політичного переслідування незгодних зі спробою анексії Криму та тиску на свободу слова», – йдеться в повідомленні МЗС.

Крім того, в українському МЗС наполягли, що Росія «повинна надати інформацію про місцезнаходження і стан здоров’я Владислава Єсипенка».

«Закликаємо РФ припинити гоніння і політичні переслідування українців у тимчасово окупованому Криму, негайно звільнити Владислава Єсипенка та усіх незаконно утримуваних нею громадян України», – заявили в МЗС.

Раніше Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії повідомили, що затримали 10 березня в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України». Як стверджують в ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму». Чоловіка підконтрольний Кремлю суд відправив під арешт до 11 травня.

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Єсипенка затримали, зокрема, після акції до дня народження Тараса Шевченка, що проходила в Сімферополі 9 березня.

У відомстві посилаються на свідчення Єсипенка, в яких він нібито повідомив, що збирав інформацію «в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А., а саморобний вибуховий пристрій за його рекомендацією зберігав в автомобілі для гарантування власної безпеки».

Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

«Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», – додали пізніше в пресслужбі СЗР України.

У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка. Українські правозахисники також опублікували спільну заяву, в якій вимагали від російської влади звільнити Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство закликали посилити тиск на Росію через переслідування на окупованому півострові.