Президент РВЄ / РС закликав звільнити затриманого в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай засудив затримання і арешт в анексованому Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка.

«У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, недавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз’єднатися з сім’єю», – заявив Джеймі Флай.

16 лютого в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що Владиславу Єсипенку, затриманому в окупованому Криму 10 березня, інкримінують збір інформації «в інтересах спецслужб України», зокрема Служби зовнішньої розвідки.

Як стверджують в ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму».

Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

Згодом на сторінці СЗР у фейсбуці з’явилося повідомлення, в якому сказано, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для «святкування» роковин окупації Криму.

«Інформація ФСБ РФ щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої АР Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого РФ неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики. Така пропагандистська акція напередодні роковин окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», – наголосили у СЗР.

Правозахисники заявили, що Єсипенкові не дають доступу до незалежного адвоката, і закликали звільнити його.

Єсипенка арештували до 11 травня.