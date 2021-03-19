Дружина заарештованого в Криму Владислава Єсипенка хоче допомоги президента Зеленського

Дружина заарештованого в Криму позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка Катерина звернулася за допомогою до МЗС України і президента Володимира Зеленського. Про це жінка повідомила 19 березня на пресконференції в Києві.

«Я дружина незаконно затриманого на території Криму журналіста проєкту Крим.Реалії Владислава Єсипенка. Затримання мого чоловіка є незаконною акцією, оскільки Влад на території Криму займався журналістською діяльністю. Це визнано всіма інституціями, усіма демократичними країнами світу. До Криму Влад їздив, тому що ми колись, ще за України, там жили», – розповіла Катерина.

За її словами, родина Єсипенко виїхала з Криму після анексії у 2015 році.

«Влад з журналістикою знайомий давно, це було як хобі. Просто не було часу займатися так, як він хотів. Він не є професійним журналістом», – розповіла Катерина Єсипенко.

Вона зазначила, що Владислав Єсипенко «вважав своїм обов’язком висвітлювати події, які відбуваються на території Криму, і для цього він використовував кожну можливість».

Катерина Єсипенко розповіла, що намагалася через адвокатів передати Владиславу слова підтримки, але адвокати досі не змогли потрапити до нього.

«Я хочу звернутися до всіх, хто може нам допомогти та наблизити звільнення Владислава Єсипенка. До президента України, до омбудсмена, МЗС, до міжнародних організацій. Прошу допомоги у всіх, хто може нам в цьому допомогти», – додала Катерина.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Як стверджують в ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму». Підконтрольний Кремлю суд відправив його під арешт до 11 травня.

Читайте також: Президент РВЄ / РС закликав звільнити затриманого в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка

Єсипенка затримали, зокрема, після акції до дня народження Тараса Шевченка, що проходила в Сімферополі 9 березня.

Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

«Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», – додали пізніше в пресслужбі СЗР України.

У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка.

Українські правозахисники також опублікували спільну заяву, в якій вимагали від російської влади звільнити Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство закликали посилити тиск на Росію через переслідування на окупованому півострові.

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

МЗС України вимагає допустити до Єсипенка незалежного адвоката.