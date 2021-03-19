Дружина заарештованого в Криму позаштатного кореспондента Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі) Владислава Єсипенка – Катерина, звернулася за допомогою до МЗС України і президента України Володимира Зеленського.



Вона уточнила, що Єсипенко не є професійним журналістом: «Влад з журналістикою знайомий давно, це було як хобі. Просто не було часу займатися цим так, як він хотів».



Катерина Єсипенко також продемонструвала малюнок, який намалювала дочка заарештованого до дня його народження, який був 13 березня. Владислав Єсипенко досі не бачив малюнок дитини, оскільки адвокати не змогли до нього потрапити.