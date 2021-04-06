В ОП не відповіли на прохання сприяти звільненню арештованого у Криму Єсипенка – дружина

Дружина заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка – Катерина – повідомила, що у президента України Володимира Зеленського не відповіли на її прохання посприяти у звільненні журналіста і внесення його до списку громадян, яких можуть повернути на материкову частину України у рамках обміну.

«Було звернення на фейсбуці оприлюднене мною, і також я відправила «Укрпоштою» листа на Банкову. Зі мною ніхто не зв’язувався ... (Реакції – ред.) не було ніякої», – сказала Єсипенко в ефірі Радіо Крим.Реалії 6 квітня.

В Офісі президента ситуацію наразі не коментували. Редакція направляє запит на адресу ОП.

Раніше сьогодні президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що РВЄ / РС обурене, дізнавшись про тортури і побиття, про які Єсипенко розповів у підконтрольному Росії суді Криму 6 квітня.

Суд залишив його під вартою. Це було перше засідання, на яке пустили незалежних адвокатів.

Офіційних коментарів російських силових структур, а також російського і підконтрольного Кремлю кримського омбудсменів із приводу заяв про катування немає.

16 березня в Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії повідомили, що затримали 10 березня в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб». «Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», – додали пізніше в пресслужбі СЗР України.

У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка.

Українські правозахисники також опублікували спільну заяву, в якій вимагали від російської влади звільнити Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство закликали посилити тиск на Росію через переслідування на окупованому півострові.

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

МЗС України вимагало допустити до Єсипенка незалежного адвоката.