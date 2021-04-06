Позаштатний співробітник Радіо Свобода Владислав Єсипенко заявив у суді про тортури

Заарештований в окупованому Криму позаштатний співробітника Радіо Свобода Владислав Єсипенко заявив про тортури на засіданні підконтрольного Росії Верховного суду 6 квітня. Суд залишив його під вартою.

В окупованому Сімферополі відбулося засідання підконтрольного Росії Верховного суду у справі позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка. У закритому режимі, посилаючись на пандемію коронавірусу, підконтрольний Росії суд розглядав скаргу незалежних адвокатів на арешт Єсипенка. Це було перше засідання, на яке пустили незалежних адвокатів.

Як повідомив кореспонденту Крим.Реалії адвокат Олексій Ладін, який був на засіданні, Владислав Єсипенко заявив на суді, що його після арешту два дні катували.

Адвокату вперше вдалося поспілкуватися із заарештованим.

За словами Ладіна, суд апеляційну скаргу не підтримав і залишив Єсипенка під вартою до травня. Він також зазначив, що під час засідання Єсипенко не лише підтвердив факт тортур, а й відмовився від адвоката за призначенням – Віолетти Сінєглазової.

Суд відмовив і залишив під вартою

«За підсумком розгляду скарги, суд відмовив у її задоволенні, Владислав Єсипенко залишиться в СІЗО щонайменше до 11 травня», – повідомив адвокат.

Правоохоронці Криму і спецслужби Росії заяви Єсипенка в суді про тортури поки не коментували.

23 березня планувалося аналогічне засідання, але воно не відбулося оскільки тоді Єсипенка не доставили до суду.

За інформацією Кримської правозахисної групи, під час засідання суду стало відомо, що Єсипенко нібито «перебуває на слідчих діях».

16 березня в Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії повідомили, що затримали 10 березня в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України».

Як стверджують в ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму».

У відомстві посилаються на свідчення Єсипенко, в яких він нібито повідомив, що збирав інформацію «в інтересах спецслужб України за завданням офіцера чинного резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А., а саморобний вибуховий пристрій за його рекомендацією зберігав в автомобілі для забезпечення власної безпеки ».

Підконтрольний Кремлю суд відправив Єсипенка під арешт до 11 травня.

Потім стало відомо, що до заарештованого в Криму Єсипенка допустили журналістів російського державного телеканалу «Крим 24», в той час як не допускали до нього незалежних адвокатів. На відео, опублікованому на сайті «Крим 24», Владислав Єсипенко підтвердив, що знімав на півострові для проекту Крим.Реалії, також він сказав, що нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

Крим.Реалі опублікували добірку відео, які знімав Єсипенко в Криму.

Яка реакція на арешт?

Голова «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник називав інтерв'ю Владислава Єсипенка російському телеканалу «Крим 24» «постановочним допитом» і не виключав, що затриманого катували.

Служба зовнішньої розвідки України на інформацію ФСБ про співпрацю Владислава Єсипенко з українськими спецслужбами відповіла Крим.Реалії, що «не коментує провокації російських спецслужб».

«Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», - додали пізніше в прес-службі СЗР України.

Прокуратура АРК повідомила, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенко.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай зажадав негайно звільнити Єсипенко з-під варти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада має намір здійснювати тиск на Росію для звільнення Владислава Єсипенко.