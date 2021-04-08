Денісова просить Москалькову перевірити слова затриманого в Криму журналіста Єсипенка про тортури

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова просить російського омбудсмена Тетяну Москалькову перевірити факти «безпідставного затримання та застосування тортур» в окупованому Криму до позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка. Про це повідомляє прес-служба Денисової.

«Прошу генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова, голову Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна терміново вжити заходів реагування на вчинення злочинних дій працівниками ФСБ Росії щодо нашого громадянина», – повідомила Денисова.

Також український омбудсмен закликала Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, чинного голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде, голову Комітету ООН проти тортур Єнса Модвіга і комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович відреагувати на «брутальні порушення прав людини окупаційною владою на території тимчасово окупованого українського Криму і посилити тиск на Росію з вимогою звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України».

Офіційної інформації від російських силових структур про слідчі дії щодо Владислава Єсипенка немає.

Раніше цього тижня стало відомо, що заарештований в окупованому Криму позаштатний співробітника Радіо Свобода Владислав Єсипенко заявив про тортури, це сталося на засіданні підконтрольного Росії Верховного суду 6 квітня. Суд залишив його під вартою. Це було перше засідання, на яке пустили незалежних адвокатів.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що РВЄ/РС обурене даними про тортури, застосовані проти Єсипенка.